Son dakika haber! Antalya'da narkotik operasyonunda bir polis taşla yaralandı
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Son dakika haber! Antalya'da narkotik operasyonunda bir polis taşla yaralandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişiyi gözaltına almak isteyen narkotik ekibi taşlı saldırıya uğradı.

18.08.2020 02:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:56

Antalya'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişiyi gözaltına almak isteyen narkotik ekibi taşlı saldırıya uğradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik ekip, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretinden aranan M.P'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınma işlemi sırasında narkotik ekibi, kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Polislerden Erol Altınay başına gelen taşla yaralanırken, kargaşadan yaralanan M.P. olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Altınay, hastanede tedavi altına alındı.

5 kişi gözaltına alındı

Çıkan olaylar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi gönderildi.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının denetiminde asayiş, narkotik ve bekçilerden oluşan ekipler tarafından arama başlatıldı.

Mahallede yapılan aramalarda, çok sayıda delici alet, bir pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında mahallede iki grup arasında çıkan kavga da polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirildi.

Kaçan M.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika haber! Antalya'da narkotik operasyonunda bir polis taşla yaralandı

Kaynak: AA

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