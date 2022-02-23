Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı

AA, Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da markete silahlı ve maskeli girerek kasadaki paraları gasbeden şüpheli yakalandı.

Antalya'da markete silahlı ve maskeli girerek kasadaki paraları gasbeden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Bulvarı'nda bir zincir markette silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki parayı gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada suçta kullanıldığı öne sürülen tüfeği ele geçirdi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli O.A. ise Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda yapılan aramada kümes içerisinde saklanmış halde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Gasp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title