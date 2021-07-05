Antalya'da makilik alanda yangın
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Antalya'da makilik alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da makilik alanda yangın Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Antalya'da makilik alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde makilik arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Antalya'da makilik alanda yangın
Antalya'da makilik alanda yangın
Antalya'da makilik alanda yangın
Antalya'da makilik alanda yangın
Antalya'da makilik alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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