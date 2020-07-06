Son dakika haber | Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı
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Son dakika haber | Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si ekiplerin 3.5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Son dakika haber | Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı
06.07.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:13

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si ekiplerin 3.5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 1 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelen 4 kişiden 3'ü, girdikleri mağarada mahsur kaldı. Dışarıda kalan Mehmet Cüneyt T.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra mağarada mahsur kalan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Mehmet Çetin ile Ercan Beygü kurtarıldı. Durumu ağır olan Çetin, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler mağarada mahsur kalan diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 kişinin, define aramak için mağaraya geldikleri değerlendiriliyor.


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Kaynak: DHA

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