Son dakika haber: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye ceza
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Son dakika haber: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye ceza

23.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:50
Son dakika haber: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye ceza

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 51 bin 230 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 51 bin 230 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kumar malzemeleri ve 680 lira ele geçirilen evdeki 16 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 51 bin 230 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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