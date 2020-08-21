Son dakika haber... Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
21.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:07
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 lira ile çok sayıda iskambil kağıdına el kondu.
4 kişi hakkında "kumar oynamak" ve "kapalı mekanda tütün ile alkol tüketmek" suçlarından idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
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Kaynak: AA