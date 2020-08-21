Son dakika haber... Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber... Antalya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
21.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:07

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 lira ile çok sayıda iskambil kağıdına el kondu.

4 kişi hakkında "kumar oynamak" ve "kapalı mekanda tütün ile alkol tüketmek" suçlarından idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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