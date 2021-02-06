Son dakika haber | Antalya'da Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği SPA merkezindeki 7 kişiye para cezası
06.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:08
Son dakika haberi: Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren SPA merkezindeki 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren SPA merkezindeki 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi'ndeki bir SPA merkezinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.
SPA merkezine giden ekipler, 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza verdi.
İşletme sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin