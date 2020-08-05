Son dakika haber... Antalya'da korona virüs denetimi başladı Son dakika genel haberine göre Antalya'da korona virüs denetimi başladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya üzerinden "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetim başlattı.

Antalya'da korona virüs denetimi başladı

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya üzerinden "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetim başlattı. İl ve ilçelerde toplan 1500 polisin katıldığı denetimlerde akşam saatlerinde umuma açık olan yerlerde kontrol edildi.

Antalya il ve ilçelerinde birlikte eş zamanlı saat 20.00 ile 01.00 arasında korona virüs tedbirleri kapsamında umuma açık yerler denetlendi.Polis ekipleri işletmeleri kontrol ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını inceledi Denetime 500'ü kent merkezinde olmak üzere 19 ilçe ile birlikte toplam 1500 personel katıldı. İşletmelerde sosyal mesafe, maske, temas kuracak oyunlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilirken tedbirlere uymayanlar kişi ve işletmelere Hıfzıssıhha kanunda belirtilen hükümler gereği cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İHA