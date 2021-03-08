Son dakika haber | Antalya'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu
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Son dakika haber | Antalya'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu

08.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:26
Son dakika haber | Antalya'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulundu.

Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

C.A'nın, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına götürdüğünü anlattığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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