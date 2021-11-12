Son dakika haber: Antalya'da kayınvalidesini öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla kayınvalidesini tabancayla öldüren sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mahir İ, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Karar öncesi söz verilen sanık, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahir İ'ye 18 yıl hapis cezası verdi.

Serik ilçesinde 12 Ekim 2020'de Mahir İ. (43), tartıştığı eşi Songül İ'nin kadın sığınma evine yerleşmesi üzerine yardım istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) silahla öldürmüştü.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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