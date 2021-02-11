Son dakika haber | Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bir iş yerinde bulundu
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Son dakika haber | Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bir iş yerinde bulundu

11.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:42
Son dakika haber | Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bir iş yerinde bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından bulundu.

Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, annesi tarafından 6 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan Y.K için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Altınova Orta Mahalle'deki bir iş yerinde bulunan Y.K, aile araştırması yapılmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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