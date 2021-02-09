Son dakika haber | Antalya'da kayak yaparken mahsur kalan kişiyi JAK timi kurtardı
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Son dakika haber | Antalya'da kayak yaparken mahsur kalan kişiyi JAK timi kurtardı

09.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:10
Son dakika haber | Antalya'da kayak yaparken mahsur kalan kişiyi JAK timi kurtardı

Son dakika haberleri: Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yaparken mahsur kalan genç kıza, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ulaştı.

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yaparken mahsur kalan genç kıza, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ulaştı.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde snowboard ile kayak yaptığı sırada 23 yaşındaki Özge Norman'ın telesiyej mevkisinde mahsur kaldığı ihbarını alan JAK timi, harekete geçti.

Kayak merkezine giden tim, kısa sürede genç kıza ulaştı. Bulunduğu bölgeden kurtarılan Norman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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