Son dakika haber | Antalya'da karısı tarafından bıçaklandığı önü sürülen kişi öldü
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Son dakika haber | Antalya'da karısı tarafından bıçaklandığı önü sürülen kişi öldü

Son dakika haber | Antalya'da karısı tarafından bıçaklandığı önü sürülen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

S.K. (60) İplik Pazarı Mahallesi'nde eşi H.K. (64) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K'nin, bıçakla eşini yaraladığı iddia edildi.

Komşuları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. S.K'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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