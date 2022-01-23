Son dakika haber... Antalya'da kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.