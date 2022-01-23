Son dakika haber... Antalya'da kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda arama yaptı.
Aramada tırda 8 milyon 960 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tırın sürücüsü R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri