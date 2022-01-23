Son dakika haber... Antalya'da kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika haber... Antalya'da kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda arama yaptı.

Aramada tırda 8 milyon 960 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tırın sürücüsü R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Sigara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title