Son dakika haber! Antalya'da jandarmadan, yolda kalan sürücülere yardım eli
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Son dakika haber! Antalya'da jandarmadan, yolda kalan sürücülere yardım eli

28.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:10
Son dakika haber! Antalya'da jandarmadan, yolda kalan sürücülere yardım eli

Bir son dakika haberine göre Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, karda mahsur kalan sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardımcı oldu.

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, karda mahsur kalan sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardımcı oldu.

Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

Karla kaplı yollarda ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler, mahsur kaldı. Bölgede tedbir alan Akseki Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan sürücülerin araçlarına zincir takarak, yardımcı oldu.

Ekipler, bazı vatandaşları da akaryakıt istasyonuna bıraktı.

Karayolları ekipleri de karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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