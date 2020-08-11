Son dakika haber | Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Antalya'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
11.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:44
Antalya'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta kalıpçı olarak çalışan Mustafa Ölmez (40) yük indirdiği sırada vinçten düştü.
Beton zemine düşen Ölmez, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA