Son dakika haber! Antalya'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Ali B'ye ait Şişeler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur