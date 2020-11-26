Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

26.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:29

Antalya'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Serik Devlet Hastanesinin çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

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Bu arada, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çatı katına uzattıkları merdivenle soğutma çalışması yaptı.

Hastanenin havalandırma ve klima sisteminin kısmen hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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