Son dakika haber! Antalya'da hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti
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Son dakika haber! Antalya'da hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Antalya'da hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Son dakika haberine göre Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören kayınvalidesini çarşaf ve yastıkla boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören kayınvalidesini çarşaf ve yastıkla boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan B. ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı Burak Soybir, müvekkilinin kayınvalidesine baktığını, gelen raporlardan da müştekiye yönelik herhangi bir eyleminin olmadığının görüldüğünü savundu.

Müvekkilinin Kovid-19'dan korunmak için kayınvalidesinin yüzünü örttüğünü öne süren Soybir, "Suçta herhangi bir kasıt yoktur, hastalıktan korunmak için öyle bir şey yapmıştır. Raporlarda da müştekinin burnunda oksijen desteği aldığı sabittir. Dolayısıyla müvekkilimin eylemi asla kasten öldürmeye teşebbüs değildir. Otopsi ve ihtisas kurulu raporları da bizi doğruluyor." diye konuştu.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Hasan B. de beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan B'nin beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi bölümünde tedavi gören Iraz M'nin yanında refakatçi olarak kalan yüzde 55 görme engelli damadı Hasan B. hakkında 16 Eylül 2020'de kayınvalidesini yüzüne çarşaf ve yastık koyarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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