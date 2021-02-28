Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

28.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:38
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Serik Caddesi'nde koşu yaptığı öne sürülen Mustafa Ergün'e (44), Behran Şahin'in (50) kullandığı 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ergün, çarpmanın etkisiyle yolun sağındaki bankete savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzerinde spor kıyafetleri bulunan Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Şahin, gazetecilere, 40 kilometre hızla giderken aracın sağ tarafından bir ses duyduğunu iddia etti.

Bir kedi ya da köpeğe çarptığını düşünerek ileride durduğunu öne süren Şahin, "Baktım insanmış. Koşu yapıyormuş. Bu saatte burada bir kişinin koşabileceğini düşünemedim. Allah rahmet eylesin." dedi.

Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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