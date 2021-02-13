Son dakika haber... Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler sahilde vakit geçirdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, kış mevsimi olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.
Kentin en işlek cadde ve meydanlarında kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
Güneşli havayı fırsat bilen turistler, vakitlerini dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara ve Sarısu sahillerinde geçirdi.
Tatilcilerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.
Öte yandan, atlı polisler de Konyaaltı Sahili'nde yapılan Kovid-19 denetimlerine destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun