Son dakika haber... Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 388 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 388 kişi yakalandı

03.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:28
Son dakika haber... Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 388 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 388 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 388 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı

Farklı adreslere geçen ay düzenlenen 350 operasyonda, 26 kilo 784 gram uyuşturucu, 7 bin 86 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 388 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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