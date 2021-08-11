Son dakika haber... Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu Eve giren kardeşi, Abdullah Yalçın'ın cansız bedenini buldu Antalya'da yalnız yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu.

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

Eve giren kardeşi, Abdullah Yalçın'ın cansız bedenini buldu

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Antalya'da ulusal ve yerel bir cok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana kokular yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi.Eve giren kardeş ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını ve kokular geldigini gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapilan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiğini savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna haberi alıp gelen Yalçın'ın kızkardeşi Özlem Çimen büyük üzüntü yaşadı.Çimen, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar