Son dakika haber: Antalya'da fabrika yangını
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Son dakika haber: Antalya'da fabrika yangını

Son dakika gündem haberi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Son dakika haber: Antalya'da fabrika yangını
19.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:02

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Antalya OSB'de faaliyet gösteren ve soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan müdahale edilmek istendi. Fabrikanın çatı kısmındaki yangında yoğun duman tabakası oluşması nedeniyle helikopterle su atılamadı.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

"Üzücü bir olay, tam üretimimizin ortasındaydık"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının henüz nereden çıktığının bilinmediğini ancak elektrik tesisatından kaynaklanabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Yaz aylarında bu tür yangınların yaşandığını ifade eden Karaca, "Çok üzgünüz, sevinçli olduğumuz tek bir konu var, o da mesai başlamadan çıkmış olması. İnsan kaybımız yok, herhangi bir sıkıntılı bir durumumuz yok." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor süreçte bile üretmeye devam ettiklerini dile getiren Karaca, yangının üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Yanan iş yerinin kendilerinin üçüncü fabrikası olduğunu aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzücü bir olay, tam üretimimizin ortasındaydık. Böyle bir talihsiz olay, en az bir kaç ay üretimlerimizi durduracak. Kötü bir durum. Bir malı yeniden yaparsınız ama içinde emeklerinizi, ince detayları, para etmeyecek ama sizin kültürünüzü oluşturan tecrübenizi oluşturan bütün detayları kaybettik. Elbette birkaç aya kalmaz yenisini inşallah yeni baştan yaparız."

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Kaynak: AA

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