Son dakika haber... Antalya'da evlerinde ölü bulunan doktorun, diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da bir çiftin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, doktorun eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Antalya'da bir çiftin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, doktorun eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Yusuf Onur Kaan ile Gamze Kaçar Bozkurt çiftinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından alındı.

Gözde Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, bu sırada baygınlık geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan kardeşi Gözde Demirkaynatan ise kadın cinayetlerinin artık durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesinin ise Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

Olayın ayrıntıları

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un, diyetisyen eşini uyurken vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silah bulundu. Olayın hangi silahla gerçekleştiği yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine kadının dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi.

İzmir'de kadın doğum hastalıkları doktoru olarak özel bir muayenehanesi bulunan ve bir ay önce eşinin ardından Antalya'ya gelen Bozkurt'un, daha önce iş yerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Çift arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Gamze Kaçar Bozkurt'un öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığı öğrenildi.

Bozkurt'un emekli öğretmen babası Harun Kaçar ile dün öğlen Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığı kaydedildi.

"Birbirimizi tamamlıyoruz"

Bozkurt çiftinin yaklaşık bir ay önce Antalya'da yayınlanan bir dergiye "Bilim ve Aşk Bir Arada" başlığıyla kapak oldukları ortaya çıktı.

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un röportajda eşinin kız kardeşinin tüp bebek tedavisi sırasında tanıştıklarını ve bir yıl görüştüklerini anlattığı görüldü.

"Gamze hanımla benzeyen yönünüz nedir?" sorusuna ise Bozkurt'un, birbirlerine olan düşkünlükleri ve meslek aşkları olduğunu aktararak, "İkimiz de evciliz, baş başa kalmayı seven karakterlerdeyiz. Gezmek için bile sessiz sakin yerleri tercih ederiz. Kitap okumayı ve spor yapmayı çok seviyoruz. Aslında bunların dışında zıt kutuplarız. Sanırım birbirimizi mıknatıs etkisi gibi bulmamızın sebebi bu. Birbirimizi tamamlıyoruz." yönünde açıklaması yer aldı.

Öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un ise röportajda eşi için "Dünyanın en sevecen, babacan adamı" ifadesini kullandığı dikkati çekti.

Eşini "O gördüğüm en iyi baba" olarak nitelendiren Bozkurt'un, röportajda, şu ifadeleri yer aldı:

"Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanlarının görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak bir çok kedi ve köpek peşinde dolaşır. Ben akıllı bir kadınımdır beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim."

Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak'ta yaşayan doktor Yusuf Onur Kaan ile eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün evlerinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş