Son dakika haber... Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haber... Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
16.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:52

Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eski güreşçilerden Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F. yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Aygün, 24 Mart 2018'de Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Hakkı Aygün, 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde 2'nci olmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Destici Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Metin Özülkü Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Metin Oktay Vedat Muriqi Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Bursa Erkek Meriç Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 21:58:47. #1.15#
title