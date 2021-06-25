Son dakika haber... Antalya'da eski CHP ilçe başkanını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
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Son dakika haber... Antalya'da eski CHP ilçe başkanını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haber... Antalya'da eski CHP ilçe başkanını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Balcı, son savunmasında, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve aileye başsağlığı dilediğini söyledi.

Maktul Yalçın'ın yakın arkadaşını olduğunu belirten Balcı, "Kendisini 'abi' gibi görüyordum. Büfenin borcunu ödemeyince aramız açıldı. Olay alacak verecek meselesinden yaşandı. Öldürme kastım yoktu, olay günü alkollüydük ve kavga ederken tabanca ateş aldı. Uzun süre polislik yaptım eğer delilleri ortadan kaldırma niyetim olsaydı onu yapardım ama bu kasıtla hareket etmedim." dedi.

Yalçın'ı olay yerinde yaralı olarak bıraktığını öne süren Balcı, suçsuz olduğunu savundu, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hakan Balcı'ya "Kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 28 Eylül 2020'de çıkan yangında bir erkek cesedi bulunmuş ve Adli Tıp morgunda yapılan otopside cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu tespit edilmişti. Polisin yaptığı araştırmada Yalçın'ın son görüştüğü kişi olduğu belirlenen Hakan Balcı gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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