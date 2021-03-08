Son dakika haber... Antalya'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu
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Son dakika haber... Antalya'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

08.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:00
Son dakika haber... Antalya'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında oldukları eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. (44), boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi H.Y. (43) ile barışmak için Şelale Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde bir süre görüşen çift arasında tartışma çıktı. M.Y. eşini karnından ve göğsünden bıçakladı. Annesinin bıçaklanmasına engel olmaya çalışan oğlu F.Y. de (18), babası tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Kızları A.Y. (14) ise kendisini korurken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ve oğlunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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