Son dakika haber: Antalya'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
12.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:21
Antalya'nın Elmalı ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
İlçedeki bir mermer ocağında kepçe operatörü olarak görev yapan Bekir Kütük, henüz belirlenemeyen nedenle devrilen iş makinesinin altında kaldı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kütük'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Kaynak: AA