Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Kumluca Belediyesi ile iş birliğinde vatandaşların yoğun kullandığı Obalar plajında sahil temizliği yapıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini, bu konuda insanlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre olduğuna işaret eden Köleoğlu, " Kumluca Belediyesi olarak biz de insanlarımızda denizlerimizdeki kirliliğin farkındalığını arttırma çalışmaları yapıyoruz. Geniş bir sahile sahip olan ilçemizdeki plajların temiz kalması için bu tür programları desteklemekteyiz." dedi.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren da sahilden toplanan çöplerin incelemeden sonra yapılacak bilimsel çalışmaya kaynak oluşturacağını söyledi.

Denizden çıkan ve sahilde bulunan çöpler üzerine çalışma yapıldığını anlatan Ergiydiren, "Kumluca sahilinde topladığımız çöpleri önce ayrıştırdık. Çöpleri tartarak kategorilere ayırdık. Bu çalışmayla çöplerin nasıl oluştuğunu, verdiği zararları, doğadaki kaybolma süresi gibi birçok veriye ulaşacağız. İnşallah çalışmamız, elde edeceğimiz veriler ışığında daha temiz ve yaşanılabilir bir çevrenin oluşumu hakkında bize ışık tutacak." diye konuştu.