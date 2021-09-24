Son dakika haber: Antalya'da darbedilen engellinin ölümüyle ilgili baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, engelli bir kişiyi darbederek ölümüne neden oldukları iddia edilen baba ve oğlun "kasten öldürme" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Y. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Ahmet Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Nurettin Y, pastane işletmeciliğini yaptığını, maktul Mümün Kara ve ailesiyle 16 yıldır komşu olduklarını, 10 yıldır da aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

Olay günü araç parkı nedeniyle müşterisinin ve ölen Mümün Kara'nın oğlu Bekir Kara'nın tartıştığını gördüğünü belirten Nurettin Y, Kara'nın küfrettiği iddiasıyla aralarında Kavga çıktığını savundu.

Bu sırada oğlu Ahmet ve Kara ailesinin kavga etmeye başladığını anlatan Nurettin Y, "Esnaf kavgayı ayırdı. Mümün Kara'yı yerde yatar vaziyette gördüm, eşi başındaydı ve boğazına kaçan dilini çıkarmaya çalışıyordu. Kimse 112'yi aramayınca ben aramalarını söyledim. Ben ölen Mümün ile kavga etmedim ama oğlu ile karşılıklı kavga ettim." dedi.

Sanık Ahmet Y. de ölen Kara'ya hiç vurmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Müşteki Emine Kara da olay günü pastaneye gelen müşterinin otopark çıkışına araç park etmesi nedeniyle çıkamadıklarını belirtti.

Müşteriyle konuşurken Nurettin Y'nin elindeki soda şişesini göstererek kendilerine küfrettiğini dile getiren Kara, "Hepimiz arabadan indik. Ahmet ve olay yerinde bulunan bazı kişiler bana ve aileme saldırdı. Eşimin 'Bırakın çocuklarımı' diye bağırdığını duydum, o yöne bakınca Nurettin'in eşime vurduğunu gördüm. Ahmet de eşime vurmaya başladı, hatta eşim, 'Ayağıma vurma ayağım acıyor.' dedi. Hemen eşimin yanına gittim ve boğazına kaçan dilini çıkarmaya çalıştım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer müşteki ve tanıkları dilendikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.