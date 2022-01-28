Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla öldürüldü. Şüphelilerin, öldürdükleri ve yaraladıkları kişilere kafede randevu vererek buluştukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokakta bir petrol istasyonu yakınında meydana geldi. Şüpheli İ.Y., Bilal K. (35) ve arkadaşı Sedat Ö.'yü bir konu görüşmek için sokak içindeki bir kafeye çağırdı. İki arkadaş, kiraladıkları bir otomobil ile kafeye geldi. Kafe içinde oturup konuşmaya başlayan taraflardan şüpheliler, Kocakaplan ve Sedat Ö.'den iddiaya göre, uyuşturucu madde istedi. İki arkadaş, şüphelilere uyuşturucu maddenin olmadığını ve getiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede dışarıya taştı. Daha sonra iddiaya göre şüpheliler, "Bizi polise ihbar etmişsiniz" diyerek Kocakaplan ve Sedat Ö.'ye 'sallama' tabir edilen bıçak ve silah ile saldırdı. Çıkan kurşunlardan biri çene altına isabet eden Bilal K. ağır yaralandı. Sedat Ö. ise kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı. İşletme çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kocakaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Ö. ise yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler İ.Y., A.S.. ve M.A., olay yerinden otomobille kaçtı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bilal K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA