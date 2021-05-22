Son dakika haber! Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Antalya'nın Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Havadan da helikopterle destek verilen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Lara-Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş