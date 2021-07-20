Son dakika haber | Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
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Son dakika haber | Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Son dakika haber | Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kışla Mahallesi 41 Nolu Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Son dakika haber | Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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