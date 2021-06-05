Son dakika haber: Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haber: Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesindeki 15 dönüm tarlada anız yangını çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki 15 dönüm tarlada anız yangını çıktı.

Gebiz Mahallesi'nde Y.Y'ye (31) ait tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada biçilen alanda yangın başladı.

Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 arazöz, bir itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Alevler, 15 dönüm tarlanın yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haber: Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber: Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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