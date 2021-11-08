Son dakika haber | Antalya'da çantasında esrar bulunan otel müşterisi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Antalya'da çantasında esrar bulunan otel müşterisi gözaltına alındı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Antalya'da çantasında esrar bulunan otel müşterisi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da bir otelde konaklayan zanlının valizinde ve sırt çantasında 3 kilogram esrar ele geçirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otelde konaklayan zanlının valizinde ve sırt çantasında 3 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı, ticareti ve naklini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Başka bir ilden Antalya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını alan ekipler, şüpheli A.A'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlının, şehir merkezinde bir otele yerleştiği tespit edildi.

Konyaaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, otel odasındaki şüphelinin valizinde ve sırt çantasında 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Bakan Gül: 'İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır'

Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title