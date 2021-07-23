Son dakika haber | Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor

Son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gençlerden biri hastanede hayatını kaybetti, arkadaşının ise yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.