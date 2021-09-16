Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

Son dakika haberleri: Antalya'da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir'den 5 şüpheli 'örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir'den 5 şüpheli 'örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020 tarihinde İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından Eskişehir il merkezinden E.T, A.Y., E.S., E.Ç., E.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Antalya'da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir'de yakalandı - Haberler
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