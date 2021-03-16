Son dakika haber! Antalya'da bir otelden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber! Antalya'da bir otelden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

16.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:19
Son dakika haber! Antalya'da bir otelden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oteldeki hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oteldeki hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak'ta bir otele farklı gün ve saatlerde giren kişi, 75 bin lira değerinde abajur, televizyon ve avizeleri çuvala doldurarak kaçtı.

Otel sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın şüphelisinin M.A. (26) olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan M.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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