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Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu.

Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp başvuruları üzerinden hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştıran polis ekipleri, ölen gencin Doğukan D. olduğunu tespit etti.

Cenaze, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

112 Acil Çağrı, Beach Park, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haberler

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