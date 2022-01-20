Son dakika haber! Antalya'da bir kişi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haber! Antalya'da bir kişi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haber! Antalya'da bir kişi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilyacılık yapan bir kişi, kiralık otomobilin içinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilyacılık yapan bir kişi, kiralık otomobilin içinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan Fatih Şahin'in başının arka kısmından silahla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Dün kiralanan otomobilin, arka camında da kurşun izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şahin'in mobilya işiyle uğraştığı öğrenildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Sorgun Mahallesi, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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