Son dakika haber: Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da arkadaşlarıyla en son 2 gün önce görüşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Gürkan Hatem'den (40) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımı ile girdikleri evde, mutfakta hareketsiz yatarken buldukları Hatem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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