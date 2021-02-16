Son dakika haber... Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis
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Son dakika haber... Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:58
Son dakika haber... Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis

Son dakika haberlerine göre Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ç, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Ümran Ç, Süleyman A, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanıklardan Gökhan Ç, mahkemeden beraatine karar verilmesini talep ederek, "Hatice'yi seviyordum, sevdiğim insanın acısını yaşıyorum. Saçının teline zarar gelmesinden korkan biriydim." dedi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gökhan Ç, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırmasını, sanığın pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Heyet, diğer iki sanığın da beraatine hükmetti.

Gökhan Ç. (31), 2 Ağustos 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu bildirmiş, eve giden ekipler vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gökhan Ç. ve kız kardeşi Ümran Ç. tutuklanmış, maktulün alıkonmasına yardım ettiği öne sürülen Süleyman A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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