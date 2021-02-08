Son dakika haber: Antalya'da bir kadının cep telefonu gasbedildi
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Son dakika haber: Antalya'da bir kadının cep telefonu gasbedildi

08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Son dakika haber: Antalya'da bir kadının cep telefonu gasbedildi

Son dakika haberi: Antalya'da Rus uyruklu kadının cep telefonunu silah zoruyla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da Rus uyruklu kadının cep telefonunu silah zoruyla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesi Altınyaka yolunda yürüyüşe çıkan Rus uyruklu Oolesia Fedarova'nın (35) yanına gelen şüpheli cep telefonunu vermesini istedi.

Fedarova'nın kabul etmemesi üzerine yakındaki araçta bulunan diğer şüpheli belindeki silahı gösterdi. Bunun üzerine Federova, cep telefonunu verdi.

Telefonu alan şüpheliler, araçla olay yerinden kaçtı.

Fedarova'nın yakınlardaki bir işletmede bulunanlardan yardım istemesi üzerine durum polise bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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