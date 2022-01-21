Son dakika haber... Antalya'da atık malzemelerinin depolandığı evde yangın çıktı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Antalya'da geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin kaldığı ve atık malzemelerin depolandığı evde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ulaştı.
İtfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri