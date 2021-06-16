Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı

Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'nın farklı bölgelerinde düzenlenen asker uğurlama törenlerine, gençlerin silahlı görüntüleri gölge düşürdü.

ANTALYA'nın farklı bölgelerinde düzenlenen asker uğurlama törenlerine, gençlerin silahlı görüntüleri gölge düşürdü. Meşaleler yakıp cadde ve sokakları trafiğe kapatan gençlerin tabancayla havaya ateş açma anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'da dün akşam kentin farklı noktalarında vatani görevi için askere giden ya da uğurlanan gençlerin kutlamaları vardı. Kısıtlamaya rağmen Kepez'e bağlı Fabrikalar Mahallesi'nde bir grup genç, askere giden arkadaşları için motosiklet ve araçların yer aldığı konvoy düzenledi. Gruptaki  gençler bellerindeki tabancaları çıkarıp havaya defalarca ateş etti. Aynı grubun Çallı Alt Geçit'ten geçerken yolu ulaşıma kapatıp tünel içerisinde silahlarla ateş etmesi tepkiye neden oldu. Onlarca sürücü, sokak çatışmasını andıran silah seslerinden rahatsız oldu.

Kepez ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde ise çocuk parkında meşalaler yakıldı. Kepez Varyant'daki balkon terasta gençler sosyal mesafe gözetmeksizin birbirlerinin omuzlarına çıkıp eğlendi. Alanya ilçesinin Konaklı mahallesinde de yolları kapatan gençlerin asker eğlencesi yüzünden trafik aksadı. Gençlerin silahlarla havaya ateş etmesi, tepki gördü.

Silahlı, meşaleleli asker eğlenceleri cep telefonları kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.


Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

DEHŞET SAÇTI 'BENİM BAŞIMA BUNLARI BÜYÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN HOCA AÇTI' DEDİ
DEHŞET SAÇTI "BENİM BAŞIMA BUNLARI BÜYÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN HOCA AÇTI" DEDİ
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
İZMİR HACZE GİDEN AVUKATI, BAŞINA SİLAH DAYAYIP, DARBETTİ
İZMİR HACZE GİDEN AVUKATI, BAŞINA SİLAH DAYAYIP, DARBETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Diego Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:30:48. #1.15#

title