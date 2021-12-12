Son dakika haber... Antalya'da apartmanın 8. katından düşen kadın öldü - Haberler
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Son dakika haber... Antalya'da apartmanın 8. katından düşen kadın öldü

Son dakika haber... Antalya'da apartmanın 8. katından düşen kadın öldü
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman sakinleri, bir kadının bağırmasıyla pencereye çıktı.

Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, apartmanın 8. katından düştüğü ve adının Nüket Akar olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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