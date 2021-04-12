Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
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Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangında komşuların dışarıya çıkardığı yaşlı çift ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 809 üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki Cahit ve Fatma Şamlı çiftinin evinde yangın çıktı. Yangın esnasında patlama sesi duyan Şamlı çifti, elektrikli ısıtıcının bulunduğu odadan alevler çıktığını görünce komşularından yardım istedi. Çift, komşuları tarafından kurtarılırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın anında apartmandaki diğer sakinler, dışarı çıkartarak yoğunluk oluşturdu. Diğer apartmanlardan gelen vatandaşları ise polis ekipleri evlerine gitmesi yönünde uyardı. Apartmanın dışarısına çıkartılan yaşlı çift ise, dumandan etkilendikleri için tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

"Gün ısı patladı zannettim"

Yaşlı çiftin komşusu Ramazan Baygül, büyük bir patlama sesiyle evinden dışarı çıktığını belirterek, "Sesi duyunca gün ısı patladı zannettim. Aşağı inince evin yandığını gördüm. İtfaiye ekipleri

Yangın çıktığı esnada uyuduğunu ve patlama sesiyle beraber uyandığını dile getiren komşu Ramazan Baygül, "Bir anda patlama sesi geldi. Ben sesi duyunca gün ısı patladı sandım. Aşağıya indiğim esnada evin yandığını gördüm. İtfaiye erken geldi ve hemen söndürdü" dedi.

Yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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