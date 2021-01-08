Son dakika haber! Antalya'da ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Antalya'da ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu

08.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:22
Son dakika haber! Antalya'da ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu.

5 yıldır ilçede yaşayan Edward Earl Jackman (75), evinde arkadaşı Monika Förg tarafından solunum cihazına bağlı ve hareketsiz halde bulundu.

Söz konusu adrese, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan kontrollerde Jackman'ın öldüğü belirlendi.

Jackman'ın KOAH hastası olduğu ve ilçedeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde son bir hafta içinde birkaç gün tedavi gördüğü öğrenildi.

Edward Earl Jackman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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