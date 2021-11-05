Son dakika haber... Antalya'da 4 kişinin karıştığı avokado hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da 4 kişinin karıştığı avokado hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Antalya'da 4 kişinin karıştığı avokado hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Toslak mahallerindeki bahçelerden yaklaşık 15 bin avokadonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği İ.S. (24), M.Ç. (24), A.A. (20) ve H.K'yi (17) belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlıların, çaldıkları avokadoları motosikletle götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

 Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi

Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi

 Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title